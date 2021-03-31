Кінець ери військкоматів: в Україні з’явиться електронний військовий квиток

В Україні створили Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних. Тепер планують запровадити електронну реєстрацію військових, електронний військовий квиток та електронні територіальні центри комплектування.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран. За його словами, тепер в Україні настав кінець ери військкоматів.

Замість них будуть територіальні центри комплектування. Тому у разі загострення ситуації на доукомплектування військових частин тепер відведені лічені дні.

– Створений Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних та розпочаті проекти щодо цифровізації процесів військового обліку: е-реєстрація, е-військовий квиток, е-транспорт, е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Ми не просто зміцнили Збройні сили, але й дали інструменти для впровадження змін у інших складових сектору безпеки та оборони, – зазначив він.

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30 березня Верховна Рада ухвалила закон, яким скасувала військові комісаріати. Тепер замість них в Україні з’являться сучасні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Також новий закон дозволяє протягом доби призвати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації і передбачає штрафи за порушення правил військового обліку.