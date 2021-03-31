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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Украина сократит призыв на срочную службу

ВСУ уменьшит количество военных срочников в связи с увеличением количества контрактников.

Украина сократит призыв на срочную службу

Об этом сообщает начальник управления организации комплектования рядового и сержантского состава Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Валерий Дендебера и отмечает, что следующий призыв в Украине стартует уже 1 апреля.

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По словам Дендебера, количество призывников на срочную службу в ВСУ этого года уменьшилась до 6,5 тыс. человек, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 16,5 тыс. человек.

Весенний призыв 2021

Правительство утвердило численность граждан, подлежащих весеннему срочному призыву.

Согласно постановлению Кабинета министров от 24 марта, в армию в апреле-июне 2021 года отправят 14 246 юношей.

Больше всего срочников наберут в Днепропетровской области — 1 340 человек.

На нынешний весенний призыв выделили 66 млн грн, то есть 4 633 грн 13 коп. на каждого солдата.

Фото: Минобороны

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