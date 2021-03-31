Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий задекларировал в 2020 году два земельных участка в Ялте, дом в Киеве, гараж в Донецке и 3,7 млн грн зарплаты.

Согласно декларации Тупицкого, ему принадлежит дом площадью 221,5 кв. м, а также два земельных участка 690 и 126 кв. м в Кореизе (Ялта).

В Киеве председатель КСУ владеет 60-метровым домом в Конча-Заспе, квартирой на 216 кв. м и земельным участком на 750 кв. м в Василькове Киевской области.

Кроме того, Тупицкий проживает в доме в Киеве площадью 493,8 кв. м.

В то же время он задекларировал гараж в Донецке, где находится в собственности его жены квартира (63,7 кв. м) и земельный участок (1000 кв. м).

В общем в 2020 году Тупицкий получил зарплату в размере 3 715 35 млн грн. Также ему была выделена помощь при рождении ребенка — 10 320 грн.

Председатель КСУ задекларировал $45 тыс. и 130 тыс. грн наличными, в банке — 200 тыс. грн. Его жена имеет $11,5 тыс. и 100 тыс. грн наличными, в банке — $242.

Также Тупицкий имеет автомобиль BMW Х6 2012 года выпуска, который он купил за 706 тыс. грн.

Декларация Арсена Авакова

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в течение 2020 года по официальному месту работы получил 692 287 грн. Также ему поступили проценты от Ощадбанка — 123 151 грн.

В собственности Авакова и его жены — две квартиры в Харькове и один в Чугуеве, два земельных участка в Харьковской области, а также номер в гостинице Гостиничный комплекс Киев.

Подробную декларацию Арсена Авакова — смотрите на Фактах ICTV.