Министр здравоохранения Максим Степанов за 2020 год задекларировал зарплату по месту работы 497 527 грн.

Согласно декларации на сайте НАПК, глава Минздрава является владельцем квартиры в Киеве площадью 340,9 кв. м, а на его жену Наталью оформлено машиноместо в столице.

Семья министра владеет четырьмя автомобилями. Степанов — Land Rover Range Rover (2014) и Lexus LX470 (2005), а его жена — Lexus GX460 (2013) и Lexus LX 450 (2016).

Глава Минздрав также имеет трое ценных часов — Rolex, Breguet и Piaget. У жены – четверо часов, ювелирные украшения и две меховые шубы.

Среди других доходов Степанова — проценты в Ощадбанке (228,1 тыс. грн).

Также он хранит наличными €11,3 тыс., 160 тыс. грн, а на банковском счету – $665 тыс.

Наталья Степанова получила 988,8 тыс. грн от занятия предпринимательской деятельностью и проценты в банках. Также у нее есть $27 тыс. наличными, а на счетах — около 2 млн грн и более $240 тыс.

Декларация Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль за 2020 год задекларировал официальную зарплату 540 052 грн и 34 018 грн (в должности председателя Ивано-Франковской ОГА).

Что еще есть в собственности главы правительства — полную декларацию Шмыгаля за 2020 смотрите на Фактах ICTV.

Источник: ЄДРД