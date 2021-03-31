Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Украина
Валентина Летяк |

Квартира в Киеве и 497,5 тыс. зарплаты: декларация Степанова за 2020

Министр здравоохранения Максим Степанов за 2020 год задекларировал зарплату по месту работы 497 527 грн.

Максим Степанов

Согласно декларации на сайте НАПК, глава Минздрава является владельцем квартиры в Киеве площадью 340,9 кв. м, а на его жену Наталью оформлено машиноместо в столице.

Семья министра владеет четырьмя автомобилями. Степанов — Land Rover Range Rover (2014) и Lexus LX470 (2005), а его жена — Lexus GX460 (2013) и Lexus LX 450 (2016).

Глава Минздрав также имеет трое ценных часов — Rolex, Breguet и Piaget. У жены – четверо часов, ювелирные украшения и две меховые шубы.

Среди других доходов Степанова — проценты в Ощадбанке (228,1 тыс. грн).

Читайте
Золотой слиток, ни одного авто и активы в Италии: декларация Авакова

Также он хранит наличными €11,3 тыс., 160 тыс. грн, а на банковском счету – $665 тыс.

Наталья Степанова получила 988,8 тыс. грн от занятия предпринимательской деятельностью и проценты в банках. Также у нее есть $27 тыс. наличными, а на счетах — около 2 млн грн и более $240 тыс.

Декларация Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль за 2020 год задекларировал официальную зарплату 540 052 грн и 34 018 грн (в должности председателя Ивано-Франковской ОГА).

Что еще есть в собственности главы правительства — полную декларацию Шмыгаля за 2020 смотрите на Фактах ICTV.

Источник: ЄДРД

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка