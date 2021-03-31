Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький задекларував за 2020 рік дві земельні ділянки в Ялті, будинок у Києві, гараж у Донецьку та 3,7 млн грн зарплати.

Згідно з декларацією Тупицького, йому належить будинок площею 221,5 кв. м, а також дві земельні ділянки 690 і 126 кв. м в Кореїзі (Ялта).

У Києві голова КСУ володіє 60-метровим будинком у Конча-Заспі, квартирою на 216 кв. м та земельною ділянкою на 750 кв. м у Василькові Київської області.

Окрім того, Тупицький проживає в будинку у Києві площею 493,8 кв. м.

Водночас він задекларував гараж в Донецьку, де знаходиться у власності його дружини квартира (63,7 кв. м) та земельна ділянка (1000 кв. м).

Загалом за 2020 рік Тупицький отримав зарплату у розмірі 3 715 35 млн грн. Також йому була виділена допомога при народженні дитини – 10 320 грн.

Голова КСУ задекларував $45 тис. і 130 тис. грн готівкою, у банку – 200 тис. грн. Його дружина має $11,5 тис. і 100 тис. грн готівкою, у банку – $242.

Також Тупицький має автомобіль BMW Х6 2012 року випуску, який він купив за 706 тис. грн.

Декларація Арсена Авакова

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков протягом 2020 року за офіційним місцем роботи отримав 692 287 грн. Також йому надійшли відсотки від Ощадбанку – 123 151 грн.

У власності Авакова та його дружини – дві квартири у Харкові та одна у Чугуєві, дві земельні ділянки у Харківській області, а також номер у готелі Готельний комплекс Київ.

Детальну декларацію Арсена Авакова – дивіться на Фактах ICTV.