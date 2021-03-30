Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков протягом 2020 року за офіційним місцем роботи отримав 692 287 грн. Також йому надійшли відсотки від Ощадбанку – 123 151 грн.

У власності Авакова та його дружини – дві квартири у Харкові та одна у Чугуєві, дві земельні ділянки у Харківській області, а також номер у готелі Готельний комплекс Київ.

Очільник МВС України володіє низкою цінних картин, зокрема художника Пабло Пікассо, цінними монетами, коштовними годинниками (Rolex, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre), колекцією марок, вин і навіть зброї.

Його дружина задекларувала шуби з хутра каракуля, норки та соболя, брендові сумки (Chanel, Louis Vuitton) та коштовності з діамантами.

Крім того, у декларації Авакова йдеться про авторські права на книги Ленін з нами, Зелений зошит та Миттєвості Харківської весни.

Грошові активи Авакова

На банківських рахунках – 794 421 грн, $199 506, €1 260;

На рахунках дружини у банках – 161 761 грн, $53 661;

Активи у злитку золота – 200 тис. грн;

Готівкою – 6 тис. грн, $9,4 тис., €42 950, 96 тис. японських єн, £4 тис., 300 австралійських доларів, ;

Готівкові кошти дружини – 8 тис. грн, $49 тис., €10 тис., £15 790;

Кошти, розміщені на банківських рахунках за кордоном (Італія) – €148 111 та від дружини – €1 497 679.

Декларація Дениса Шмигаля

Відповідно до декларації, у 2020 році прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заробив 540 052 грн. Грошові активи Шмигаля становлять понад 200 тис. грн.

Він володіє земельними ділянками, а автомобіль є лише у дружини. Дивіться декларацію Дениса Шмигаля на Фактах ICTV.

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій