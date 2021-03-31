ЗСУ зменшить кількість військових строковиків у зв’язку зі збільшенням кількості контрактників.

Про це повідомляє начальник управління організації комплектування рядовим та сержантським складом Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, полковник Валерій Дендебера та зауважує, що наступний призов в Україні стартує вже 1 квітня.

За словами Дендебера, кількість призовників на строкову службу до ЗСУ цього року зменшилась до 6,5 тис. осіб, тоді як у 2020 році цей показник становив 16,5 тис. осіб.

Весняний призов 2021

Уряд затвердив чисельність громадян, які підлягають весняному строковому призову.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 24 березня, до армії у квітні-червні 2021 року відправлять 14 246 юнаків.

Найбільше строковиків наберуть у Дніпропетровській області – 1 340 осіб.

На цьогорічний весняний призов виділили 66 млн грн, тобто 4 633 грн 13 коп. на кожного солдата.