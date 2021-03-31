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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Україна скоротить призов на строкову службу

ЗСУ зменшить кількість військових строковиків у зв’язку зі збільшенням кількості контрактників.

Україна скоротить призов на строкову службу

Про це повідомляє начальник управління організації комплектування рядовим та сержантським складом Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, полковник Валерій Дендебера та зауважує, що наступний призов в Україні стартує вже 1 квітня.

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За словами Дендебера, кількість призовників на строкову службу до ЗСУ цього року зменшилась до 6,5 тис. осіб, тоді як у 2020 році цей показник становив 16,5 тис. осіб.

Весняний призов 2021

Уряд затвердив чисельність громадян, які підлягають весняному строковому призову.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 24 березня, до армії у квітні-червні 2021 року відправлять 14 246 юнаків.

Найбільше строковиків наберуть у Дніпропетровській області –  1 340 осіб.

На цьогорічний весняний призов виділили 66 млн грн, тобто 4 633 грн 13 коп. на кожного солдата.

Фото: Міноборони

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