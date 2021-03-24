Уряд затвердив чисельність громадян, які підлягають весняному строковому призову. У квітні-червні 2021 року до військ відправлять 14 246 юнаків. Найбільше новобранців наберуть у Дніпропетровській області – 1 340 осіб.

Із них до ЗСУ наберуть 6,5 тис. призовників, 600 осіб будуть направлені у Державну спеціальну службу транспорту, 4 646 – в Нацгвардію та 2,5 тис. у Держприкордонслужбу.

Постановою від 24 березня Кабмін також затвердив суму коштів, які будуть витрачені на проведення призову.

На весняний призов виділили 66 млн грн, тобто 4 633 грн 13 коп. на кожного призовника.

Призов 2021

Першочергово на військову службу призиватимуть, як і торік, чоловіків, яким вже виповнилося 20 років, але до армії можна піти і одразу після повноліття. Для цього призовник має надати письмову заяву.

Відстрочку отримають особи, що здобувають освіту, та ті, хто не може вийти на службу через сімейні обставини, продовження професійної діяльності чи стан здоров’я.

Більше про призов 2021 року в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Кабінет міністрів