Декларации украинских чиновников за 2020 год: топ-5 самых странных вещей

В Украине 31 марта завершился срок подачи электронных деклараций. На этот раз украинские чиновники и депутаты удивляли общество не только материальными доходами и золотыми слитками, но и иногда богатствами духовными.

Дошло до того, что в одной из деклараций даже появился храм. Перечень самых странных упоминаний в электронных декларациях украинских чиновников смотрите на Фактах ICTV.

Африканский лев

Депутат Харьковского городского совета от Оппозиционной платформы — За жизнь Джавид Саид внес в раздел декларации о ценном движимом имуществе чипированного африканского льва.

Его стоимость в документе не указана. Известно лишь, что приобрел животное он в мае 2017 года. Время от времени фото со львом депутат публикует на страницах в соцсетях.

Храм

Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал свой храм Украинской православной церкви Киевского патриархата. Здание площадью 200 м² расположено в поселке Ольшана Черкасской области.

Право на собственность храма он получил в 2010 году. Но во сколько ему обошелся этот объект, в декларации не указано.

Котик-муркотик и собака-тапки-погрызяка

Народный депутат Украины от партии Голос Александра Устинова внесла в свою декларацию собаку и кота. Животные попали в раздел Ценное движимое имущество.

Собаку породы лабрадор зовут Коди, а кота — Жорик. В декларации Устинова указала, что они достались ей в наследство от семьи с Луганщины, которая бежала от войны за границу и искала для своих любимцев новую семью.

— Друг семьи, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье (так собаку охарактеризовала нардеп, — Ред.). Маленький, волосатый, хрупкий. Мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше, чем будильник, портит коробки (о коте, — Ред.) — говорится в декларации.

Билет на полет в космос

А вот декларация городского председателя Днепра Бориса Филатова привлекла внимание общественности тем, что в разделе Ценное движимое имущество он указал билет на суборбитальный полет в космос.

Мэр Днепра приобрел его еще в 2009 году. Тогда его стоимость составляла 1,4 млн грн. Еще одной интересной вещью в декларации мэра Днепра является вертолет марки Eurocopter, купленный также в 2009 году за 800 тыс. грн.

Декларация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский за 2020 год задекларировал 22 747 791 грн дохода. В частности, на посту президента он получил 336 тыс. грн заработной платы.

Также глава государства задекларировал роялти в размере 4 633 832 грн и государственную дачу на правах пользования. Подробнее ознакомиться с декларацией Владимира Зеленского можно в нашем материале.

Фото: Said Jawid, Pexels