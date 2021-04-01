Декларації українських чиновників за 2020 рік: топ-5 найдивніших речей

В Україні 31 березня завершився термін подання електронних декларацій. Цього разу українські чиновники і депутати дивували суспільство не лише матеріальними статками і золотими злитками, а й подекуди багатствами духовними.

Дійшло до того, що в одній з декларацій навіть з’явився храм. Перелік найдивакуватіших згадок в електронних деклараціях українських чиновників дивіться на Фактах ICTV.

Африканський лев

Депутат Харківської міської ради від Опозиційної платформи – За життя Джавід Саід вніс у розділ декларації про цінне рухоме майно чіпованого африканського лева.

Його вартість у документі не вказана. Відомо лише, що придбав тварину він у травні 2017 року. Час від часу фото з левом депутат публікує на сторінках у соцмережах.

Храм

Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий задекларував свій храм Української православної церкви Київського патріархату. Будівля площею 200 м² розташована у селищі Вільшана Черкаської області.

Право на власність храму він отримав у 2010 році. Але у скільки йому обійшовся цей об’єкт, у декларації не вказано.

Котик-муркотик і собака-тапки-погризяка

Народний депутат України від партії Голос Олександра Устінова внесла у свою декларацію собаку і кота. Тварини потрапили до розділу Цінне рухоме майно.

Собаку породи лабрадор звати Коді, а кота – Жорік. У декларації Устінова вказала, що вони дісталися їй у спадок від родини з Луганщини, яка втікала від війни за кордон і шукала для своїх улюбленців нову родину.

– Друг сім’ї, гризе взуття, вигулює вечорами, приносить радість та щастя (так собаку охарактеризувала нардеп, – Ред.). Маленький, волохатий, тендітний. Муркотить колискові вечорами, вранці піднімає краще, ніж будильник, дере коробки (про кота, – Ред.) – йдеться у декларації.

Квиток на політ у космос

А от декларація міського голови Дніпра Бориса Філатова привернула увагу громадськості тим, що у розділі Цінне рухоме майно він вказав квиток на суборбітальний політ в космос.

Мер Дніпра придбав його ще у 2009 році. Тоді його вартість становила 1,4 млн грн. Ще однією цікавою річчю у декларації мера Дніпра є гелікоптер марки Eurocopter, куплений також у 2009 році за 800 тис. грн.

Декларація Зеленського

Президент України Володимир Зеленський за 2020 рік задекларував 22 747 791 грн доходу. Зокрема, на посаді президента він отримав 336 тис. грн заробітної плати.

Також глава держави задекларував роялті у розмірі 4 633 832 грн і державну дачу на правах користування. Детальніше ознайомитися з декларацією Володимира Зеленського можна у нашому матеріалі.

Фото: Said Jawid, Pexels