Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2020 года.

Согласно декларации, доходы главы государства в 2020 году составили 22 747 791 грн.

В частности, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила 13 470 600 грн.

Президент задекларировал 336 тыс. грн заработной платы. Также Зеленский задекларировал роялти в размере 4 633 832 грн. В то же время Елена Зеленская получила в 2020 году зарплату и роялти в сумме 953 900 грн.

Кроме этого, за предоставление имущества в аренду в Украине глава государства получил 2 673 730 грн.

Общая сумма доходов семьи президента в 2020 году, помимо продажи недвижимости, составила 9 073 553, что более чем в два раза меньше полученных доходов за предыдущий отчетный период.

Владимир Зеленский задекларировал новый объект недвижимости — государственную дачу на правах пользования.

Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок, регистрация которых началась еще до президентства.

Стоимость торговой марки Женский квартал составляет 21,3 млн грн. Стоимость торговой марки Слуга Народу составила 11,2 млн.

Владимир Зеленский продолжает получать роялти от использования торговых марок. В 2020 году сумма роялти составила 4,6 млн грн.

Кроме того, семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 1,8 млн грн.

Декларации политиков

Украинские министры, депутаты и другие политики начали подавать в НАПК декларации о доходах 2020 года.

Кроме Зеленского, декларации уже подали министр здравоохранения Максим Степанов, его заместитель Виктор Ляшко, министр юстиции, министр инфраструктуры.

Больше о декларации чиновников читайте на сайте Факты ICTV.