С 1 апреля автоматически перерасчитают пенсии, но не для всех пенсионеров.

На индексацию могут рассчитывать работающие пенсионеры, которым пенсию назначили или перерасчитали до 1 апреля 2019 года. Перерасчет пенсии зависит от зарплаты и страхового стажа. Она определяется для каждого пенсионера индивидуально.

Но стоит заметить, что перерасчитывать будут только так называемую чистую пенсию, начисленную за годы стажа, то есть без учета специальных доплат.

Формула расчета пенсии

Пенсия = средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.

Трудовой стаж пенсионеру будут считать в процентах (1 год = 1%). Поэтому к нему зачислят все время, которое человек проработал с момента последнего перерасчета пенсии или выхода на пенсию.

А вот коэффициент заработка повлияет на увеличение пенсии только, если после выхода на пенсию выросла и зарплата пенсионера, который продолжает работать. Если же работающий пенсионер зарабатывает меньше, чем до выхода на пенсию, то ему учтут только дополнительный стаж, а низкую зарплату — нет.

Индексация в апреле коснется примерно 2 млн пенсионеров. Для перерасчета пенсий им не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

В то же время на перерасчет выплат не стоит рассчитывать пенсионерам, вышедшим на пенсию после 1 апреля 2019 года. Для них ближайшая индексация запланирована не раньше апреля 2022 года.

С 1 марта пенсии повысили для 8 млн украинцев с большим трудовым стажем.

После индексации минимальная пенсия повысилась с 2 100 грн до 2 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж 30 лет — у женщин и 35 – у мужчин.