З 1 квітня автоматично перерахують пенсії, але не для всіх пенсіонерів.

На індексацію можуть розраховувати працюючі пенсіонери, яким пенсію призначили чи перерахували до 1 квітня 2019 року. Перерахунок пенсії залежить від зарплати та страхового стажу. Вона визначається для кожного пенсіонера індивідуально.

Але варто зауважити, що перераховуватимуть тільки так звану чисту пенсію, нараховану за роки стажу, тобто без врахування спеціальних доплат.

Формула розрахунку пенсії

Пенсія = середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Трудовий стаж пенсіонеру рахуватимуть у відсотках (1 рік = 1%). Тому до нього зарахують весь час, який людина пропрацювала з моменту останнього перерахунку пенсії або виходу на пенсію.

А от коефіцієнт заробітку вплине на збільшення пенсії тільки, якщо після виходу на пенсію зросла і зарплата пенсіонера, який продовжує працювати. Якщо ж працюючий пенсіонер, заробляє менше, ніж до виходу на пенсію, то йому врахують тільки додатковий стаж, а нижчу зарплату – ні.

Індексація у квітні торкнеться приблизно 2 млн пенсіонерів. Для перерахунку пенсій їм не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

Водночас на перерахунок виплат не варто розраховувати пенсіонерам, які вийшли на пенсію після 1 квітня 2019 року. Для них найближча індексація запланована не раніше квітня 2022 року.

З 1 березня пенсії підвищили для 8 млн українців, які мають великий трудовий стаж.

Після індексації мінімальна пенсія підвищилася з 2 100 грн до 2 200 грн для пенсіонерів, які мають страховий стаж 30 років – у жінок та 35 – у чоловіків.