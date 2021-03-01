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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

С 1 марта украинцам автоматически повысят пенсии

С 1 марта пенсии повысятся у 8 млн украинцев, которые имеют большой трудовой стаж, согласно постановлению Кабмина О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году.

Пенсія

В среднем сумма повышения составляет 308 грн, а минимальный размер повышения — 100 грн.

После индексации минимальная пенсия повысится с 2 100 грн до 2 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж 30 лет — у женщин и 35 – у мужчин.

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В то же время правительство перенесло выплату 400 грн пенсионерам от 75 лет — с 1 июля на 1 октября 2021 года.

Кабмин также отменил норму об увеличении ежемесячной компенсационной выплаты на соответствующий коэффициент, начиная с 1 марта.

Источник: Минсоцполитики

Фото: Dreamstime

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