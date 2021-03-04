Министр социальной политики Марина Лазебная в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала об индексации пенсий и дальнейшей реформе пенсионной системы.

— Мы сделали законопроект, которым предлагается закрепить 1 марта как дату ежегодной индексации пенсии. Закон уже в Верховной Раде. Его рассматривает профильный комитет. Я думаю, что его поддержат, — сказала министр.

Она также отметила, что предлагается делать такую ​​ежегодную индексацию для всех категорий пенсионеров.

— Каждая пенсия должна быть проиндексирована, — заверила она и добавила, что деньги на эти повышения в бюджете Пенсионного фонда заложены.

Говоря о дальнейшей реформе, Лазебная подчеркнула, что Украина не планирует отходить от солидарной пенсионной системы, однако и от накопительного уровня не откажется, учитывая ситуацию в стране, когда на один работающий содержит одного пенсионера.

— Мы подали свои предложения, как эти уровни ввести. Если их учтут, тогда солидарный уровень сбалансируется с накопительным, и это является определенной гарантией для людей, что их пенсия будет выше, — объяснила министр.

По ее словам, сбалансирование солидарной системы, которая зависима от демографии, и накопительной, зависимой от собственных сбережений, — это большой инвестиционный ресурс.

— Эти средства не будут просто лежать на счету, а работать на экономику. Это около 40 млрд грн инвестиций ежегодно. Это такая синергия, когда человек может быть акционером своего государства. От сбалансирования солидарной и накопительной систем выигрывают все, — подытожила Лазебная.

Индексация пенсий

1 марта 2021 года пенсии повысили для 8 млн украинцев, имеющих большой трудовой стаж.

Средняя сумма повышения составляет 308 грн, а минимальный размер повышения — 100 грн.

После индексации минимальная пенсия повысится с 2 100 грн до 2 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж 30 лет — у женщин и 35 – у мужчин.