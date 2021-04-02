Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсудили эскалацию военной агрессии России на Востоке Украины.
Об этом сообщает корреспондент американского издания Politico в Белом доме Наташа Бертран.
Джо Байден в очередной раз подтвердил поддержку США Украины.
BREAKING: Biden and Ukrainian President Zelensky will speak today, as soon as this morning, for the first time since Biden took office, amid reports of a Russian military buildup in eastern Ukraine that has alarmed U.S. and Ukrainian officials. https://t.co/4Y8tqw6l4p
— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) April 2, 2021
Разговор Зеленского с Байденом уже подтвердили в Офисе президента Украины.
— Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее.
Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Разговор длился около 50 минут, — рассказал глава ОП Андрей Ермак.
Активизация войск России вблизи Украины
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак накануне заявил, что Россия стягивает свои войска вблизи восточных границ Украины.
Члены НАТО уже провели встречу по этому поводу и осудили действия Москвы. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не оставят Украину наедине с агрессией РФ.