Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсудили эскалацию военной агрессии России на Востоке Украины.

Об этом сообщает корреспондент американского издания Politico в Белом доме Наташа Бертран.

Джо Байден в очередной раз подтвердил поддержку США Украины.

Разговор Зеленского с Байденом уже подтвердили в Офисе президента Украины.

— Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее.

Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Разговор длился около 50 минут, — рассказал глава ОП Андрей Ермак.