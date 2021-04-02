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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Байден и Зеленский впервые провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсудили эскалацию военной агрессии России на Востоке Украины.

Зеленський Байден

Об этом сообщает корреспондент американского издания Politico в Белом доме Наташа Бертран.

Джо Байден в очередной раз подтвердил поддержку США Украины.

Разговор Зеленского с Байденом уже подтвердили в Офисе президента Украины.

— Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заверил в поддержке проводимых в Украине реформ. По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее.

Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Разговор длился около 50 минут, — рассказал глава ОП Андрей Ермак.

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Активизация войск России вблизи Украины

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак накануне заявил, что Россия стягивает свои войска вблизи восточных границ Украины.

Члены НАТО уже провели встречу по этому поводу и осудили действия Москвы. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не оставят Украину наедине с агрессией РФ.

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