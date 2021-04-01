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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Россия готова к широкомасштабной агрессии против Украины — разведка

Главное управление разведки Минобороны сообщило о готовности России к широкомасштабному нападения на Украину.

Россия готова к широкомасштабной агрессии против Украины — разведка

Речь идет о завершающем этапе подготовке мероприятий российских военных, связанных с серьезными провокациями на украинских границах.

Так, в прошлые годы Россия готовила законодательную базу для создания “причин” вероятного введения войск на территорию Украины. Речь идет о защите российских граждан в так называемых ЛНР/ДНР, где тысячи человек бесплатно смогли получить паспорт гражданина РФ.

Также разведка отметила, что не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

К возможным провокациям готовятся не только военные, но и дипломаты. В некоторых странах российские посольства уже получили задание подготовить заявления о возможной эскалации конфликта.

Речь идет о тезисах “агрессивные действия ВС Украины” и исключительно “миротворческая” деятельность РФ в ответ.

Реакция США

1 апреля Вооруженные силы США повысили боевую готовность до самого высокого уровня в Европе.

Руководство объяснило это активизацией боевиков на Донбассе и стягиванием российских регулярных войск к украинской границе.

Европейское командование будет следить за ситуацией на российско-украинской границе круглосуточно.

Источник: Минобороны

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