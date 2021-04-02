Почти 2 млн украинцев получают меньше 2 тыс. пенсии — Минсоцполитики

В Украине 1,8 млн пенсионеров получают меньше 2 тыс. грн пенсионных выплат.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Громадского радио.

— 1,8 млн, но когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 млн человек, получавших пенсии до 2 тыс. грн. Поэтому мы чуть больше половины людей перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем это делаем, — заявила она.

По ее словам, законодательство определяет, что минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных — 1 769 грн. Однако такую ​​сумму платят тем, кто не имеет стажа работы.

Лазебная заверила, что соответствующую минималку индексируют два раза в год, однако не намного — в июле и декабре.

— Но там, где есть полный страховой стаж у человека, в этом году мы платим 2 200 грн, для 65-летних — это 2 400 грн. Люди, которым за 80, — это 2 600 грн. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату, — подчеркнула министр.

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В то же время Лазебная объяснила, что людей по возрасту разделяют по возможностям, для того, чтобы не платить 1 769 грн, а платить больше.

Кроме того, министр соцполитики отметила, что в стране сейчас индексируются все пенсии.

— Есть исключения для отдельных категорий по закону, но мы эти исключения исправили в законопроекте, чтобы индексация пенсий была по унифицированным правилам для всех пенсионеров. Но нет такого, что минимальные индексируются, а максимальные нет, — добавила министр.

Повышения пенсии

С марта пенсии повысили для 8 млн украинцев, которые имеют большой трудовой стаж.

После индексации минимальная пенсия повысилась с 2 100 грн до 2 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж 30 лет — у женщин и 35 — у мужчин.

Источник: Громадське радио