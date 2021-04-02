Почти 2 млн украинцев получают меньше 2 тыс. пенсии — Минсоцполитики

В Украине 1,8 млн пенсионеров получают меньше 2 тыс. грн пенсионных выплат.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Громадского радио.
— 1,8 млн, но когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 млн человек, получавших пенсии до 2 тыс. грн. Поэтому мы чуть больше половины людей перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем это делаем, — заявила она.
По ее словам, законодательство определяет, что минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных — 1 769 грн. Однако такую сумму платят тем, кто не имеет стажа работы.
Лазебная заверила, что соответствующую минималку индексируют два раза в год, однако не намного — в июле и декабре.
— Но там, где есть полный страховой стаж у человека, в этом году мы платим 2 200 грн, для 65-летних — это 2 400 грн. Люди, которым за 80, — это 2 600 грн. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату, — подчеркнула министр.
В то же время Лазебная объяснила, что людей по возрасту разделяют по возможностям, для того, чтобы не платить 1 769 грн, а платить больше.
Кроме того, министр соцполитики отметила, что в стране сейчас индексируются все пенсии.
— Есть исключения для отдельных категорий по закону, но мы эти исключения исправили в законопроекте, чтобы индексация пенсий была по унифицированным правилам для всех пенсионеров. Но нет такого, что минимальные индексируются, а максимальные нет, — добавила министр.
Повышения пенсии
С марта пенсии повысили для 8 млн украинцев, которые имеют большой трудовой стаж.
После индексации минимальная пенсия повысилась с 2 100 грн до 2 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж 30 лет — у женщин и 35 — у мужчин.
Источник: Громадське радио