З 1 березня пенсії підвищаться у 8 млн українців, які мають великий трудовий стаж, згідно з постановою Кабміну Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році.

У середньому сума підвищення становить 308 грн, а мінімальний розмір підвищення – 100 грн.

Після індексації мінімальна пенсія підвищиться з 2 100 грн до 2 200 грн для пенсіонерів, які мають страховий стаж 30 років – у жінок та 35 – у чоловіків.

Водночас уряд переніс виплату 400 грн пенсіонерам від 75 років – з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.

Кабмін також скасував норму щодо збільшення щомісячної компенсаційної виплати на відповідний коефіцієнт, починаючи з 1 березня.