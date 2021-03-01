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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

З 1 березня українцям автоматично підвищать пенсії

З 1 березня пенсії підвищаться у 8 млн українців, які мають великий трудовий стаж, згідно з постановою Кабміну Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році.

Пенсія

У середньому сума підвищення становить 308 грн, а мінімальний розмір підвищення – 100 грн.

Після індексації мінімальна пенсія підвищиться з 2 100 грн до 2 200 грн для пенсіонерів, які мають страховий стаж 30 років – у жінок та 35 – у чоловіків.

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Водночас уряд переніс виплату 400 грн пенсіонерам від 75 років – з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.

Кабмін також скасував норму щодо збільшення щомісячної компенсаційної виплати на відповідний коефіцієнт, починаючи з 1 березня.

Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Dreamstime

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