Майже 2 млн українців отримують менше 2 тис. пенсії – Мінсоцполітики

В Україні 1,8 млн пенсіонерів отримують менше 2 тис. грн пенсійних виплат.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Громадського радіо.

— 1,8 млн, але коли ми прийшли у 2020 році, то було 4,2 млн людей, які отримували пенсії до 2 тис. грн. Тому ми трішки більше, ніж половину людей перевели за цю ганебну межу. І надалі це робимо, — заявила вона.

За її словами, законодавство визначає, що мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних – 1 769 грн. Однак таку суму платять лише тим, хто не має стажу роботи.

Лазебна запевнила, що відповідну мінімалку індексують два рази на рік, однак не набагато – у липні та грудні.

— Але там, де є повний страховий стаж у людини, в цьому році ми платимо 2 200 грн, для 65-річних — це 2 400 грн. Люди, яким за 80, — це 2 600 грн. Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату, — наголосила міністр.

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Водночас Лазебна пояснила, що людей за віком розділяють за можливостями, для того, щоб не платити 1 769 грн, а платити більше.

Окрім того, міністр соцполітики зауважила, що в країні нині індексуються усі пенсії.

— Є винятки для окремих категорій за законом, але ми ці винятки виправили в законопроекті, щоб індексація пенсій була за уніфікованими правилами для всіх пенсіонерів. Але нема такого, що мінімальні індексуються, а максимальні ні, — додала міністр.

Підвищення пенсії

З березня пенсії підвищили для 8 млн українців, які мають великий трудовий стаж.

Після індексації мінімальна пенсія підвищилася з 2 100 грн до 2 200 грн для пенсіонерів, які мають страховий стаж 30 років – у жінок та 35 – у чоловіків.

Джерело: Громадське радіо