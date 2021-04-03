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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Участие США в нормандском формате возможно — Резников

Задействование США в нормандском формате — вполне возможно. Страна может приниматься участие в урегулировании ситуации на Донбассе.

Алексей Резников

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

— Участие США является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях, — отметил Алексей Резников.

По его словам, США — член и донор ОБСЕ, а также гарант Будапештского меморандума.

Ситуация на Донбассе

В конце марта ситуация на Востоке Украины обострилась.

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Оккупанты обстреляли позиции украинских военных, погибли люди. Кроме того, РФ под видом учений скапливает войска возле восточных границ Украины.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Свобода слова Савика Шустера

Фото: УНИАН

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