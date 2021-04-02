Введение санкций против России со стороны стран мира — единственный вариант заставить Кремль прекратить незаконные действия по отношению к Украине.

О это в эфире одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

— Это усиление санкционного режима со стороны всех стран — и европейских, и США, и Канады, и Австралии, и остальных, которые поддерживают Украину и четко подтверждают, что они уважают наш суверенитет и территориальную целостность, — отметил Алексей Резников.

По его словам, нужно сделать так, чтобы эти военные действия перестали быть выгодными Российской Федерации.

Агрессия РФ против Украины

В конце марта стало известно о том, что РФ скапливает военные силы возле восточной границы Украины.

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Страна-агрессор делает это под видом учений.

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