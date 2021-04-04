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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Во Львове от коронавируса умерла художница Виктория Ковальчук

Известная украинская художница и иллюстратор Виктория Ковальчук умерла от коронавируса. Ей было 67 лет.

Во Львове от коронавируса умерла художница Виктория Ковальчук

Об этом в Facebook сообщила семья художницы.

Виктория Ковальчук заболела коронавирусом в конце марта, и с 1 апреля находилась в реанимации одной из больниц Львова.

— Это невероятно талантливый, светлый, отзывчивый, неравнодушный человек, красивая и очень добрая женщина. Трудно поверить и принять. Львов обеднел на еще один щедрый неповторимый талант. Света и вечная память! — написала режиссер и журналистка Мирослава Сидор.

Выражая искренние соболезнования семье Виктории Ковальчук, много друзей описывают ее как невероятную художницу и иллюстратора детских книг, искреннюю и красивую женщину.

  • Виктория Ковальчук умерла
  • Виктория Ковальчук умерла
  • Виктория Ковальчук умерла
  • Виктория Ковальчук умерла
  • Виктория Ковальчук умерла
  • Виктория Ковальчук умерла
Во Львове от коронавируса умерла художница Виктория Ковальчук / 3 фотографии

Кем была Виктория Ковальчук

Виктория Ковальчук — известная украинская художница и иллюстратор, автор оформления одного из самых популярных детских учебников Буквар для українських школярів.

Картины и иллюстрации Виктории Ковальчук хорошо знали не только в Украине, но и за рубежом.

Также Виктория Ковальчук увлекалась написанием книг. При жизни она работала в нескольких литературных жанрах — сказки, новеллы, притчи и повести.

Кроме этого, славу художнице принесла работа над книгой Український стрій, посвященная традиционным украинским нарядам.

Виктория Ковальчук была лауреатом Государственной премии имени Леси Украинки и Литературной премии имени Елены Пчелки.

Фото: Viktoria Kovalchuk

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