PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

У Львові від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук

Відома українська художниця та ілюстратор Вікторія Ковальчук померла від коронавірусу. Їй було 67 років.

У Львові від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук

Про це у Facebook повідомила родина художниці.

Вікторія Ковальчук захворіла на коронавірус наприкінці березня, і з 1 квітня перебувала в реанімації однієї із лікарень Львова.

– Це неймовірно талановита, світла, чуйна, небайдужа людина, красива і дуже добра жінка. Важко повірити і прийняти. Львів збіднів на ще один щедрий неповторний талант. Світла і вічна пам’ять! – написала режисерка і журналістка Мирослава Сидор.

Висловлюючи щирі співчуття родині Вікторії Ковальчук, багато друзів описують її як неймовірну художниц та ілюстратора дитячих книжок, щиру і красиву жінку.

  • Вікторія Ковальчук померла
  • Вікторія Ковальчук померла
  • Вікторія Ковальчук померла
  • Вікторія Ковальчук померла
  • Вікторія Ковальчук померла
  • Вікторія Ковальчук померла
У Львові від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук / 3 фотографии

Ким була Вікторія Ковальчук

Вікторія Ковальчук – відома українська художниця та ілюстратор, автор оформлення одного з найпопулярніших дитячих підручників Буквар для українських школярів.

Картини та ілюстрації Вікторії Ковальчук добре знали не лише в Україні, а й за кордоном.

Також Вікторія Ковальчук захоплювалася написанням книг. За життя вона працювала у декількох літературних жанрах — казки, новели, притчі та повісті.

Окрім цього, славу таланту художниці принесла робота над книгою Український стрій, присвячена традиційному українському вбранню.

Вікторія Ковальчук була лауреаткою Державної премії імені Лесі Українки та Літературної премії імені Олени Пчілки.

Фото: Viktoria Kovalchuk

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка