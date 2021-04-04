Відома українська художниця та ілюстратор Вікторія Ковальчук померла від коронавірусу. Їй було 67 років.

Про це у Facebook повідомила родина художниці.

Вікторія Ковальчук захворіла на коронавірус наприкінці березня, і з 1 квітня перебувала в реанімації однієї із лікарень Львова.

– Це неймовірно талановита, світла, чуйна, небайдужа людина, красива і дуже добра жінка. Важко повірити і прийняти. Львів збіднів на ще один щедрий неповторний талант. Світла і вічна пам’ять! – написала режисерка і журналістка Мирослава Сидор.

Висловлюючи щирі співчуття родині Вікторії Ковальчук, багато друзів описують її як неймовірну художниц та ілюстратора дитячих книжок, щиру і красиву жінку.











У Львові від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук / 3 фотографии

Ким була Вікторія Ковальчук

Вікторія Ковальчук – відома українська художниця та ілюстратор, автор оформлення одного з найпопулярніших дитячих підручників Буквар для українських школярів.

Картини та ілюстрації Вікторії Ковальчук добре знали не лише в Україні, а й за кордоном.

Також Вікторія Ковальчук захоплювалася написанням книг. За життя вона працювала у декількох літературних жанрах — казки, новели, притчі та повісті.

Окрім цього, славу таланту художниці принесла робота над книгою Український стрій, присвячена традиційному українському вбранню.

Вікторія Ковальчук була лауреаткою Державної премії імені Лесі Українки та Літературної премії імені Олени Пчілки.

Фото: Viktoria Kovalchuk