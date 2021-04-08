Работаем дальше: Витренко опроверг слухи об увольнении

И.о. министра энергетики Юрий Витренко официально прокомментировал слухи о своей отставке.

Политик заявил, что никаких заявлений об увольнении не подавал.

На днях Юрий Витренко в составе официальной украинской делегации посетил Катар в рамках зарубежного визита Владимира Зеленского.

Слухи о нареканиях со стороны Кабмина и ОП на работу Минэнергетики под его председательством политик назвал манипулятивными.

— У нас хватает внешних угроз, для эффективной борьбы с которыми требуется командная работа органов государственной власти, и в должности исполняющего обязанности Министра энергетики я прилагаю усилия именно для этого, — добавил Витренко.

Сейчас Юрий Витренко готовится к следующей президентской поездке за границу в составе официальной делегации.