Працюємо далі: Вітренко спростував чутки про звільнення

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко офіційно прокоментував чутки про свою відставку.

Політик заявив, що ніяких заяв про звільнення не подавав.

Днями Юрій Вітренко у складі офіційної української делегації відвідав Катар в рамках зарубіжного візиту Володимира Зеленського.

Чутки про нарікання з боку Кабміну і ОП на роботу Міненергетики під його головуванням політик назвав маніпулятивними.

– У нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібна командна робота органів державної влади, і на посаді виконувача обов’язків міністра енергетики я докладаю зусилля саме для цього, – додав Вітренко.

Наразі Юрій Вітренко готується до наступної президентської поїздки за кордон у складі офіційної делегації.

Призначення Юрія Вітренка

21 грудня 2020 року Кабмін призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики, на нього також покладено тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики України.

Юрія Вітренка вже двічі намагалися призначити віце-прем’єром і міністром з питань енергетики. Але кожного разу йому не вистачало голосів нардепів в Раді.

До цього Вітренко перебував на посаді виконавчого директора НАК Нафтогазу.

У травні 2020 року політик заявив, що його посаду скорочують, тому він повинен подати у відставку.