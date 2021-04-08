Что будет с ценами на топливо в Украине — прогноз Минэкономики

Нефтебазы страны практически максимально заполнены всеми видами топлива, поэтому существенных колебаний цен пока не будет.

Об этом сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко. Кроме того, по его словам, оптовая цена на дизель с начала и до конца марта не только не выросла, а даже немного снизилась.

— Мы добились того, что сейчас наполненность нефтебаз всеми видами топлива практически на максимуме. Аграрии спокойно проводят посевную кампанию. Минэкономики не ожидает никаких существенных колебаний, кроме сезонных, — отметил министр.

Также Игорь Петрашко добавил, что Минэкономразвития вместе с Нефтегазовой ассоциацией Украины, которая представляет интересы крупнейших игроков рынка, подписали специальный меморандум.

Он должен объединить усилия ведомств, чтобы создать ценовую стабильность на рынке нефтепродуктов.

Цены на бензин в Украине

В конце марта этого года Антимонопольный комитет пришел к выводу, что цены на топливо в сетях АЗС завышены.

Поэтому таким сетям, как WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 и Glusco рекомендовали установить цены на газ, бензин и дизельное топливо на уровне, который бы соответствовал объективной ситуации на рынке.