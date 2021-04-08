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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Що буде з цінами на паливо в Україні – прогноз Мінекономіки

Нафтобази країни практично максимально заповнені усіма видами палива, тому істотних коливань цін поки не буде.

бензин паливо

Про це повідомив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко. Крім того, за його словами, оптова ціна на дизель з початку і до кінця березня не лише не зросла, а навіть дещо знизилася.

– Ми домоглися того, що зараз наповненість нафтобаз усіма видами палива практично на максимумі. Аграрії спокійно проводять посівну кампанію. Мінекономіки не очікує жодних істотних коливань, крім сезонних, – зазначив міністр.

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Також Ігор Петрашко додав, що Мінекономрозвитку разом з Нафтогазовою асоціацією України, яка представляє інтереси найбільших гравців ринку, підписали спеціальний меморандум.

Він повинен об’єднати зусилля відомств, щоб створити цінову стабільність на ринку нафтопродуктів.

Ціни на бензин в Україні

Наприкінці березня цього року Антимонопольний комітет дійшов висновку, що ціни на пальне в мережах АЗС завищені.

Тому таким мережам, як WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 і Glusco рекомендували встановити ціни на газ, бензин і дизельне пальне на рівні, який би відповідав об’єктивній ситуації на ринку.

Джерело: Кореспондент

Фото: Pixabay

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