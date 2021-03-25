Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Цены на топливо в Украине: почему дорожает бензин, газ и дизель

Топливо в Украине дорожает, бензин, газ и дизель с начала года подскочили в среднем на 4-5 гривен. По словам специалистов, рынок расшатался по нескольким причинам.

С начала года в цене подскочили все виды горючего — девяносто пятый бензин в среднем на 4-5 гривен, дизель на 3,5 — 4 гривны. Если еще в начале года владельцы авто с газовыми установками за литр платили 12 гривен, сейчас на некоторых АЗС почти 17.

Специалисты говорят, что рынок повлияло то, что с 1 апреля швейцарский трейдер Proton Energy — единственный поставщик российской нефти в Украину — объявил — из-за санкций останавливает отгрузки нефтепродуктов.

Читайте
Почему в Украине растет цена на бензин и чего ждать в дальнейшем

В прошлом году они поставили по четверти наших потребностей дизеля и сжиженного газа. Специалисты говорят, что потеря такого трейдера вызвала бы серьезный дефицит.

Недавно полностью заменить поставщика российской нефти вызвалась трейдинговая компания из Эмиратов. Они уже работали на украинском рынке, и утверждают, что полностью перекроют утраченные поставки.

Но несмотря на то, что новый трейдер так оперативно нашелся и дефицита горючего не будет, цены вниз не сдвинулись. Специалисты говорят, они и не упадут, потому что выросла стоимость нефти на оптовом рынке.

— Повышение произошло более чем на $200 за бензин, и под $200 за дизельное топливо, — говорит директор сети автозаправочных станций.

Дорогой дизель должен повлиять и на работу аграриев. Но те сработали на опережение: 40 процентов горючего для посевной кампании закупили еще в феврале, на гривну дешевле чем сейчас.

Специалисты говорят, колебания на украинском топливном рынке всегда будут, потому что мы критически зависим от поставок топлива из-за рубежа.

80% топлива у нас импортное — российское, белорусское, литовское. И прогнозировать, как изменятся цены дальше, специалисты не берутся — все будет зависеть от того, насколько эффективно мир бороться с пандемией.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Годовой тариф на газ для украинцев заработает с мая — Нафтогаз
Годовой тариф на газ для украинцев заработает с мая — Нафтогаз
СНБО ввел санкции против компаний-владельцев Донецкоблгаза
СНБО ввел санкции против компаний-владельцев Донецкоблгаза
Местные бюджеты будут получать часть акциза с топлива — Кабмин утвердил порядок
Местные бюджеты будут получать часть акциза с топлива — Кабмин утвердил порядок
Растрата природного газа чиновником на более чем 413 млн грн: дело передано в суд
Растрата природного газа чиновником на более чем 413 млн грн: дело передано в суд
Космические цены на бензин в Украине: на сколько еще может подорожать топливо
Космические цены на бензин в Украине: на сколько еще может подорожать топливо
Газ подорожал больше всего: как в Украине выросли цены на топливо за год
Газ подорожал больше всего: как в Украине выросли цены на топливо за год
ГФС проводит обыски: кто в стране торгует необлагаемыми нефтепродуктами
ГФС проводит обыски: кто в стране торгует необлагаемыми нефтепродуктами
Донецкоблгаз могут вернуть в госсобственность — Данилов
Донецкоблгаз могут вернуть в госсобственность — Данилов
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка