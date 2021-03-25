Цены на топливо в Украине: почему дорожает бензин, газ и дизель

Топливо в Украине дорожает, бензин, газ и дизель с начала года подскочили в среднем на 4-5 гривен. По словам специалистов, рынок расшатался по нескольким причинам.

С начала года в цене подскочили все виды горючего — девяносто пятый бензин в среднем на 4-5 гривен, дизель на 3,5 — 4 гривны. Если еще в начале года владельцы авто с газовыми установками за литр платили 12 гривен, сейчас на некоторых АЗС почти 17.

Специалисты говорят, что рынок повлияло то, что с 1 апреля швейцарский трейдер Proton Energy — единственный поставщик российской нефти в Украину — объявил — из-за санкций останавливает отгрузки нефтепродуктов.

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В прошлом году они поставили по четверти наших потребностей дизеля и сжиженного газа. Специалисты говорят, что потеря такого трейдера вызвала бы серьезный дефицит.

Недавно полностью заменить поставщика российской нефти вызвалась трейдинговая компания из Эмиратов. Они уже работали на украинском рынке, и утверждают, что полностью перекроют утраченные поставки.

Но несмотря на то, что новый трейдер так оперативно нашелся и дефицита горючего не будет, цены вниз не сдвинулись. Специалисты говорят, они и не упадут, потому что выросла стоимость нефти на оптовом рынке.

— Повышение произошло более чем на $200 за бензин, и под $200 за дизельное топливо, — говорит директор сети автозаправочных станций.

Дорогой дизель должен повлиять и на работу аграриев. Но те сработали на опережение: 40 процентов горючего для посевной кампании закупили еще в феврале, на гривну дешевле чем сейчас.

Специалисты говорят, колебания на украинском топливном рынке всегда будут, потому что мы критически зависим от поставок топлива из-за рубежа.

80% топлива у нас импортное — российское, белорусское, литовское. И прогнозировать, как изменятся цены дальше, специалисты не берутся — все будет зависеть от того, насколько эффективно мир бороться с пандемией.

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