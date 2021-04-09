О чем свидетельствуют последние заявления РФ о Донбассе

В течение 8-9 апреля риторика Москвы относительно Украины и ситуации на Донбассе резко ухудшилась. Мы видим, что даже несмотря на реакцию международного сообщества РФ будет продолжать наращивание военного контингента неподалеку от оккупированных территорий.

Последние заявления Кремля прямо указывают на то, что рассматривается возможность военного вмешательства в ситуацию.

Не только пропаганда, но и российские дипломаты заговорили о том, что эскалация на востоке Украины — “вина Киева”. Однако гражданам понятно, кто на самом деле стоит за недавним обострением.

Факты ICTV рассказывают, о чем свидетельствуют последние заявления руководства РФ о Донбассе и чего ожидать Украине в ближайшее время.

Резкая риторика

Изменение заявлений Кремля можно наблюдать после брифинга заместителя руководителя Администрации президента РФ Тараса Козака, который озвучил сразу несколько неприятных тезисов.

Во-первых, он в очередной раз заявил о том, что нужно соблюдать только Минские соглашения и продолжать их выполнение, не упоминая о том, что именно Россия уже много лет не выполняет свои обязательства.

Во-вторых, Козак заявил, что Россия может быть “вынуждена” защищать жителей Донбасса, если возникнет такая необходимость. А также пригрозил, что начало боевых действий на востоке Украины станет началом ее конца.

— Если там будет устроена Сребреница, то придется встать на защиту… Думаю, что там (на Донбассе, — Ред.) способны держать оборону и такой необходимости не возникнет, — сказал Козак.

Конечно, интересно, как это Украина собирается устраивать “резню”, если именно она и ее союзники настаивают на всеобъемлющем прекращении огня и дальнейшем движении от этой точки.

Но в России свое представление реальности уже много лет, поэтому тут нечему удивляться. Не удивляет и то, что уже 9 апреля мы увидели подкрепление всех заявлений Козака другими российскими дипломатами.

Так, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что членство Украины в НАТО приведет лишь к эскалации в регионе.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова подчеркнул, что жителей оккупированного региона нужно “защищать”.

— При возобновлении там войны и угрозе повторения Сребреницы Россия примет меры противодействия, — заявил Песков.

Из этих высказываний все становится понятным. РФ в очередной раз недовольна европейским путем Украины и стремится сделать все, чтобы его замедлить. Кроме того, не оставляет агрессор и попыток установить “мир” на своих условиях.

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович заявил о том, что сейчас цель России — выбить для себя преференции в вопросе Донбасса.

— У России есть несколько сценариев. Первый — попытка поднять ставки и так получить какие-то преференции в минском или нормандском формате. Второй — у них определенно есть план Б. Возможно, они ожидают каких-то действий со стороны Украины, чтобы начать агрессивную войну. Я не думаю, что этот вариант — вторжение в Украину, но что-то в пределах оккупированных территорий, — высказывает мнение Рейтерович.

Обострение и маневры

Активное обострение на Донбассе длится около двух недель. Фактически отправной точкой можно считать обстрел украинских позиций вблизи Горловки 26 марта. Вследствие использования боевиками запрещенного вооружения погибли четверо украинских военных.

С тех пор, помимо увеличения количества обстрелов, мы наблюдаем и значительную активизацию российского военного контингента на границе с Украиной.

Россия постоянно это объясняет определенными “учениями” и заботой о собственной защите, но эксперты опасаются, что на самом деле происходит что-то другое.

— Россия сейчас имеет больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо с 2014 года. Только за эту неделю погибли пять украинских военных. Все эти признаки глубоко беспокоят, — заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.

Действительно, ситуация очень тяжелая. По словам президента Украины, об эскалации на Донбассе можно говорить еще с начала года. С тех пор на востоке страны погибли 26 украинских военных.

О полномасштабном вторжении России говорить рано, но есть несколько фактов, свидетельствующих о подготовке чего-то подобного.

Аналитики Conflict Intelligence Team обнаружили, что недалеко от границы с Луганской и Харьковской областями находится полевой лагерь РФ, куда стягивают регулярные войска и технику.

Они предполагают, что Россия и в дальнейшем будет усиливать присутствие в Воронежской области, в частности в двух местах, находящихся примерно в 250 и 150 км от границы с Украиной. Однако, что бы ни говорили в Кремле, такие действия невозможно объяснить учениями.

А если обратить внимание на заявление российских дипломатов, то можно сказать о том, что РФ может готовить провокации, подобные тем, которые были в Грузии в 2008 году.

В то же время советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе Алексей Арестович придерживается мнения, что этот путь для России является бесперспективным.

— Что касается угроз применения силы против Украины… Мы не испугались этих угроз весной 2014-го, тем более не побоимся весной 2021-го. Руководство РФ с упорством, достойным лучшего применения, идет по пути международной изоляции, в которую само себя загоняет своими действиями и проводимой им политикой, — пишет Арестович.

Куда мы движемся

На самом деле, у Украины сейчас не много путей, которыми она может двигаться в сложившейся ситуации.

Украинская власть уже активизировала контакты со своими западными партнерами и союзниками, которые гораздо лучше реагируют на обострение на востоке нашей страны.

Конечно, не стоит ожидать, что за нас кто-то будет воевать, но дополнительное давление на РФ — это всегда плюс для нас.

По мнению Рейтеровича, сейчас все будет развиваться по одному из двух сценариев.

— Первый вариант — будет продолжаться нагнетание ситуации, но оно закончится, если достигнут каких-то договоренностей на дипломатическом уровне. Соответственно, Россия прекратит передислокацию (войск, — Ред.) и заявления на определенный период. Скорее всего, до середины лета 2021 года, ведь именно тогда планируют проводить учения Запад-2021 и у них появится очередной повод давления на Украину. И второй вариант — будет провокация со стороны РФ. Возможно, аналог польского города Гливице, как это было в 1939 году (Захват польской радиостанции и создание картины якобы агрессии против Германии, — Ред.). Для того, чтобы обвинить Украину в нарушении каких-то соглашений, ведении агрессивной войны, — объясняет политолог.

Очень и очень важно не попасть в одну из ловушек, которые расставляет Кремль. Возможно, после длительных переговоров Европа и США начнут усиливать свое присутствие на Донбассе.

По информации источников CNN в Минобороны США, вскоре Соединенные Штаты могут принять решение, после которого в Черное море зайдут американские боевые корабли. В российских СМИ уже сообщают о том, что Турция уведомила РФ о соответствующем решении.

Однако Украине в этой ситуации остается только следовать плану, который она себе наметила.

— Не нужно идти на какие-то уступки хотя бы потому, что нам нечем уступать. То, что мы делаем, соответствует всему, что было записано. Лучший вариант — держаться того, что мы имеем, и надеяться на дополнительную поддержку наших западных партнеров, — говорит Рейтерович.

Провокации и игра мускулами — не новая тактика России. Однако полномасштабное вторжение в настоящее время маловероятно, хотя бы потому, что санкции понемногу истощают ресурсы РФ, и сегодня их точно меньше, чем в 2014 году.

Для нас главное — не сломаться под этим давлением. Одного неверного движения будет достаточно для того, чтобы оправдать агрессивные шаги Кремля.

Россия должна понять, что мы не отступим от мира только на своих условиях и никогда не вернемся в ее сферу влияния.