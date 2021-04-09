Представители власти должны ездить в зону ООС, чтобы военные чувствовали поддержку. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который 8 апреля отправился на Донбасс из-за обострения ситуации на фронте.
– Бойцам важно знать, что власть их поддерживает, не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно, где люди-герои, которые защищают границы. Кто будет работать в высоких кабинетах, если границы не будет кому защищать? – сказал Владимир Зеленский.
По его словам, военные делают все, чтобы защищать страну и удерживать режим прекращения огня.
– Очевидно, что, когда бьют по нашим бойцам и есть погибшие, армия отвечает, – отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что ситуация на Донбассе начала обостряться с начала 2021 года.
– Если с июля мы видели, что режим прекращения огня работает, иногда радовались уменьшению раненых, но с начала этого года имеем 26 погибших, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава государства посетил позиции украинских военных на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.
Вместе с военными он почтил минутой молчания память погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.
Кроме того, Владимир Зеленский вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.
Зеленский поехал на Донбасс
8 апреля президент Украины Владимир Зеленский поехал на Донбасс из-за обострения ситуации на фронте.
Целью рабочей поездки верховного главнокомандующего было общение с военными для поддержки их боевого духа.
Источник: Офис Президента, Украина 24