ФОПи зможуть подати декларацію і сплатити податки у Дії

Фізособи-підприємці зможуть сплачувати податки та подавати декларації в додатку та на порталі Дія. Наразі цю послугу вже тестують, вона займає кілька хвилин.

Про це під час презентації нових послуг Дії повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Але він зазначив, що можливість сплачувати податки залишається і в податковому кабінеті, як це було раніше.

– Вже цієї весни на Diia Summit ми запускаємо електронний підпис у Дії, який відкриває нові можливості для цифровізації послуг для бізнесу. Спільно з Державною податковою службою ми знайшли оптимальний підхід, як реалізувати в кілька кліків сплату податків та подання декларацій для ФОПів на спрощеній системі оподаткування як у застосунку, так і на порталі Дія, – заявив міністр.

За словами Федорова, коли потрібно буде сплачувати податки, то фізособа-підприємець отримуватиме сповіщення з нагадуванням про термін сплати. Це допоможе уникнути штрафів та зекономить кошти підприємців.

Крім того, через Дію можна буде подати декларацію в кілька кліків. Підприємцям більше не доведеться заповнювати ту інформацію, яка є в реєстрах. А ще вони зможуть користуватися електронним підписом під час заповнення документів.

У Мінцифри запевняють, що процеси заповнення декларацій у Дії максимально автоматизовані. Система заповнюватиме за користувача всі поля так, що йому треба буде відповісти лише на чотири питання.

Нові освітні функції в Дії

Міністерство освіти та науки планує запустити у Дії функцію вступу до ВНЗ. Зокрема, планують створити електронний кабінет вступника.

Також в межах Всеукраїнської школи онлайн планують запустити кабінет вчителя та випустити мобільні застосунки.

Фото: Мінцифри