В Житомире на два месяца ослабляют ограничения для заведений общественного питания.
Кафе и ресторанам позволят размещать летние площадки и принимать там посетителей, рассказал о решении Житомирского городского совета мэр города Сергей Сухомлин.
— Понимаю, что во время карантина бизнес несет убытки. Поэтому делаем это по упрощенной системе, — отметил Сухомлин.
Сделать это заведение может только при выполнении определенных условий:
- озеленение террасы;
- небрендированная мебель в хорошем состоянии;
- терраса должна соответствовать стилю заведения;
- фасад здания, в котором расположено заведение, тоже нужно подготовить и привести в надлежащее состояние.
Также предприниматели должны подать заявку, вместе с эскизом будущей площадки, сейчас обрабатывается уже 53 обращения.
Карантин в Украине
По состоянию на 12 апреля, Житомирская область входит в красную зону адаптивного карантина, за последние сутки там зафиксировали 349 новых заражений коронавирусом.
В красную зону также попали Киев, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Количество регионов в желтой зоне выросло, теперь это Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области.
Остальная территория — в оранжевой зоне.
Источник: Сергей Сухомлин