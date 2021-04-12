В Житомире на два месяца ослабляют ограничения для заведений общественного питания.

Кафе и ресторанам позволят размещать летние площадки и принимать там посетителей, рассказал о решении Житомирского городского совета мэр города Сергей Сухомлин.

— Понимаю, что во время карантина бизнес несет убытки. Поэтому делаем это по упрощенной системе, — отметил Сухомлин.

Сделать это заведение может только при выполнении определенных условий:

озеленение террасы;

небрендированная мебель в хорошем состоянии;

терраса должна соответствовать стилю заведения;

фасад здания, в котором расположено заведение, тоже нужно подготовить и привести в надлежащее состояние.

Также предприниматели должны подать заявку, вместе с эскизом будущей площадки, сейчас обрабатывается уже 53 обращения.

Карантин в Украине

По состоянию на 12 апреля, Житомирская область входит в красную зону адаптивного карантина, за последние сутки там зафиксировали 349 новых заражений коронавирусом.

В красную зону также попали Киев, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Количество регионов в желтой зоне выросло, теперь это Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области.

Остальная территория — в оранжевой зоне.

Источник: Сергей Сухомлин