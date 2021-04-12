У Житомирі на два місяці послаблюють обмеження для закладів громадського харчування.

Кафе та ресторанам дозволять розміщувати літні майданчики та приймати там відвідувачів, розповів про рішення Житомирської міської ради мер міста Сергій Сухомлин.

– Розумію, що в час карантину бізнес має збитки. Тому робимо це за спрощеною системою, – зазначив Сухомлин.

Зробити це заклад може лише за виконання певних умов:

озеленення тераси;

небрендовані меблі у гарному стані;

тераса має відповідати стилю закладу;

фасад будівлі, у якій розміщено заклад, теж потрібно підготувати та привести у належний стан.

Також підприємці мають подати заявку, разом із ескізом майбутнього майданчика, наразі опрацьовується вже 53 звернення.

Карантин в Україні

Станом на 12 квітня, Житомирська область входить до червоної зони адаптивного карантину, за останню добу там виявили 349 нових заражень коронавірусом.

До червоної зони також потрапили Київ, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Кількість регіонів у жовтій зоні зросла, тепер це Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області.

Решта території – у помаранчевій зоні.

Джерело: Сергій Сухомлин