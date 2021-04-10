Ускорение вступления Украины в НАТО остановит агрессию России — Таран

Усиление санкций и ускорение вступления Украины в НАТО — это два аргумента, которые способны убедить Россию, что на любую активизацию агрессии будет четкий и мощный ответ международного сообщества.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя наращивание российских войск на границе и эскалацию на Донбассе.

По мнению главы Минобороны, события последних двух недель четко демонстрируют, что усилия украинских военных и дипломатов, а также международных партнеров по сдерживанию РФ от полномасштабных боевых действий необходимо увеличивать.

— Прежде всего это касается усиления санкционного режима против Российской Федерации, более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря, а также согласованных действий наших дипломатов на всех международных платформах по осуждению агрессивных действий руководства Кремля, которые могут иметь разрушительные последствия как для европейской системы безопасности, так и для мира в целом, — считает Таран.

Однако, по его словам, наибольший эффект будет иметь вступление Украины в НАТО.

— Наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества, в частности, стран с европейского и евроатлантического пространства по поддержке Украины, является ускорение выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно нашего членства в Альянсе, — подчеркнул министр.

Таран отметил, что членство в Альянсе должно стать первоочередным приоритетом украинской политического руководства для укрепления обороноспособности государства.

Украинская разведка о готовности РФ к широкомасштабному нападению

В начале апреля Главное управление разведки Минобороны сообщило о готовности России к широкомасштабному нападению на Украину.

Речь идет, в частности, о возможном продвижении российских оккупационных войск вглубь территории страны.

По данным разведки, к возможным провокациям готовят не только военных, но и дипломатов.