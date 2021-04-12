ЄС закликав Росію утриматися від подальшої ескалації на Донбасі

Усі дипломатичні зусилля ЄС спрямовані на те, щоб запобігти подальшій ескалації на Сході України.

Про це заявив представник європейської дипломатичної служби Пітер Стано.

– Ми закликаємо російську владу утриматися від будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшого погіршення ситуації, і докласти зусиль, щоб виконати Мінські домовленості, – зазначив він.

Євродипломат також висловив сподівання, що подальшої ескалації не буде.

За його словами, українське питання буде на порядку денному засідання глав МЗС, яке відбудеться 19 квітня в форматі відео-конференції.

Стано запевнив, що всі країни ЄС пильно стежать за пересуванням російських військ поблизу кордону України і в окупованому Криму.

– ЄС за допомогою високого представника і окремих лідерів держав-членів кілька разів закликав зняти напруження, ми наголошували, що цілковите виконання Мінських домовленостей є єдиною гарантією політичного і мирного вирішення конфлікту на Сході України, – підсумував представник європейської дипломатії.

Розвідка про готовність РФ до нападу

Головне управління розвідки Міноборони повідомило про готовність Росії до широкомасштабного нападу на Україну. Йдеться, зокрема, про можливе просування російських окупаційних військ углиб території країни.

Росія відмовилася надати Україні роз’яснення з приводу нарощування військової присутності вздовж кордону, а також ігнорує будь-які спроби Києва залучити її до консультацій, спрямованих на зниження напруженості.

А ескалація триває – сьогодні, 12 квітня, в зоні ООС під час ворожого обстрілу знову загинув український боєць.