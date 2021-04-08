В рамках президентской программы Большая стройка в Киевской области в этом году будут отремонтированы 52 объекта дорожного хозяйства на общую сумму 1,049 млрд грн.

Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Киевской облгосадминистрации Андрей Лисовик.

По его словам, 175 млн грн из этих средств — это остатки субвенции 2020 года.

Из этих объектов 47 будет капитально отремонтировано — речь идет о 29 дорогах общего пользования местного значения и 18 улицах и дорогах коммунальной собственности.

Кроме того, запланировано три текущих средних ремонта дорог местного значения, реконструкцию одной дороги и одно новое строительство дороги коммунальной собственности.

Всего на территории Киевской области в этом году планируется проложить около 50 км дорожного покрытия и 58 643,30 м2 покрытия улиц и дорог коммунальной собственности, вместе это составляет 59,7 км нового асфальта.

— Ремонт дорог местного значения — один из приоритетов для Офиса президента на 2021 год в рамках программы Большая стройка. На этот год уже утвержден план — 2 тыс. км, — сообщил ранее Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя ОП и координатор программы.

Источник: КОДА