В рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Большая реставрация стартовало обновление 150 культурных объектов, среди которых и Музей истории запорожского казачества на острове Хортица.

Об этом заявил глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух во время выездного совещания по проблемным вопросам острова Хортица.

— Хортица должна быть современным пространством для культуры, туризма, духовности, отдыха. Комфортной и безбарьерной средой для каждого, — отметил Старух.

С 2015 года Музей временно прекратил доступ посетителей из-за аварийного состояния здания.

— К счастью, уникальный фонд сохранен, но здание Музея совершенно не соответствует современным нормам. Он не приспособлен для демонстрации экспонатов, он не приспособлен для посещений большого количества туристов, для маломобильных групп. Инфраструктура требует значительного и срочного обновления, — заявил директор Национального заповедника Хортица Максим Остапенко.

По словам главы Запорожской ОГА, нужно сделать остров Хортица настоящей жемчужиной всей Украины.

— Теперь, наконец, Музей будет отремонтирован и открыт для посетителей, — заявил Старух.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса президента, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко, Запорожский мост станет одним из самых красивых инженерных сооружений современной Украины.

А если учесть, что дополнительно в рамках Большой стройки будет обновлена ​​инфраструктура на острове Хортица, то это место станет одним из крупнейших туристических магнитов.