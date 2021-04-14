До літа асфальтове покриття найдовшого маршруту Закарпатської області – траси Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів – буде повністю відновлено за програмою президента Велике будівництво. Про це повідомляє Укравтодор.

Йдеться про 209 км, які проходять уздовж кордону з Угорщиною та Румунією, а також річки Чорна Тиса.

Зокрема, зараз Укравтодор кладе асфальт у центрі Європи – у селі Ділове Рахівського району Закарпатської області. Саме тут розташований географічний центр континентальної Європи, про що свідчить пам’ятний знак, встановлений ще у 1887 році, за часів Австро-Угорської імперії.

Читайте На ремонт доріг Київщини за рік витратять понад 1 млрд грн

Ремонт дороги передбачає: фрезерування зношеного дорожнього покриття; посилення дорожньої основи методом холодного ресайклінгу – 22 см суміші; вкладання вирівнювального шару із великозернистого асфальтобетону завтовшки 10 см.

Також влаштування верхнього шару зі щебенево-мастикової суміші завтовшки 5 см.

Між селами Луг та Ділове також тривають роботи зі зведення верхової підпірної стінки. Висота конструкції з монолітного бетону становить 3 метри, довжина – 826 метрів.

Також Укравтодор повідомив про те, що цього року розпочнеться капітальний ремонт мосту в селі Лазещина Рахівського району, на 200+099 км дороги.

– Темпів ремонтів доріг у Закарпатській області у 2021 році не збавляємо і плануємо відновити щонайменше 265 км доріг загальнонаціонального значення, – заявили в Укравтодорі.

Як повідомив раніше заступник керівника Офісу президента та координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко, амбітна ціль у рамках програми президента – відбудувати до кінця 2023 року всю мережу загальнодержавних доріг, за яку відповідає Укравтодор. Це понад 20 тис. км.

На Хортиці реконструюють Музей історії запорізького козацтва

У рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського Велика реставрація незабаром стартує оновлення 150 культурних об’єктів, серед яких і Музей історії запорізького козацтва на острові Хортиця.

Додатково в рамках Великого будівництва буде оновлено інфраструктуру на острові Хортиця.