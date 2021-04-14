Компания Интергал-буд обустраивает сквер в Минском массиве

14 апреля компания Интергал-Буд вывезла 10 грузовиков строительного мусора с участка на Минском массиве, где местные жители по собственной инициативе взялись обустроить сквер.

Об этом рассказала активистка общественной организации Сквер на Калнышевского Елена Гузий.

По ее словам, компания Интергал-Буд предложила активистам свою помощь в благоустройстве пустыря на улице Петра Калнышевского.

— Во время последней толоки мы собирали мусор, доставали из земли обломки бетонных плит и лестниц. Но вывезти весь этот хлам у нас нет ни сил, ни достаточных средств. Тогда компания Интергал-Буд, которая строила соседний жилой комплекс Яркий, предложила нам помощь, — говорит Елена Гузий.

Как объясняет активистка, идея обустроить сквер на Калнышевского возникла пять лет назад среди местных женщин, которые гуляли с детьми.

— Мест для прогулок у нас не так много, тогда как участок около одного гектара между улицами Калнышевского и Семьи Кульженко рационально не используется и был запущенным — завален бетонными конструкциями, мусором, поваленными деревьями. Мы создали группу в соцсетях и общественную организацию Сквер на Калнышевского. Начали регулярно организовывать субботники по уборке этой территории, — рассказывает Гузий.

Прошлой зимой местные жители собрали 30 тыс. грн для расчистки Сквера на Калнышевского, добавляет активистка.

— Эти средства пошли на аренду камнедробителя, крана и грузовика, которые сделали несколько ходок. Вывоз остального хлама взяла на себя компания Интергал-Буд. Они подогнали экскаватор и выделили два 30-тонных самосвала, которые работали с утра до вечера. В общем вывезли не менее восьми машин бетонных обломков и мусора, — говорит Елена Гузий.

Как объясняет активистка, сейчас есть решение экологической комиссии Киевсовета о переводе участка на Калнышевского в статус зеленой зоны. Коммунальное предприятие Зеленстрой получило поручение разработать проект сквера.

По информации Интергал-Буд, в последние годы компания на благотворительных началах вложила в экологическую инфраструктуру Киева около 400 млн грн. С прошлого года компания воплощает масштабную программу реконструкции парка Нивки — выложили 2,5 тыс. кв. м дорожек мостовой, вскоре начнется монтаж новых детских площадок.

Интергал-Буд также поддерживает установку общественных прокатных велосипедных станций Nextbike. А в этом году компания приступит к очистке озера Королек на Дарнице и озера в Гатном.