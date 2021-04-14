Компанія Інтергал-буд облаштовує сквер у Мінському масиві

14 квітня компанія Інтергал-Буд вивезла 10 вантажівок будівельного сміття з ділянки на Мінському масиві, де місцеві мешканці за власної ініціативи взялися облаштувати сквер.

Про це розповіла активістка громадської організації Сквер на Калнишевського Олена Гузій.

За її словами, компанія Інтергал-Буд запропонувала активістам свою допомогу в упорядкуванні пустища на вулиці Петра Калнишевського.

– Під час останньої толоки ми збирали сміття, діставали з землі уламки бетонних плит і сходів. Але вивезти весь цей непотріб у нас немає ні сил, ні достатніх коштів. Тоді компанія Інтергал-Буд, яка будувала сусідній житловий комплекс Яскравий, запропонувала нам допомогу, — каже Олена Гузій.

Як пояснює активістка, ідея облаштувати сквер на Калнишевського виникла п’ять років тому серед місцевих жінок, які гуляли з малими дітьми.

– Місць для прогулянок у нас не так багато, тоді як ділянка близько одного гектара між вулицями Калнишевського і Сім’ї Кульженків раціонально не використовувалася і була занедбаною – завалена бетонними конструкціями, сміттям, поваленими деревами. Ми створили групу в соцмережах і громадську організацію Сквер на Калнишевського. Почали регулярно організовувати суботники з прибирання цієї території, — розповідає Гузій.

Минулої зими місцеві жителі зібрали 30 тис. грн для розчищення Скверу на Калнишевського, додає активістка.

– Ці кошти пішли на оренду каменеподрібнювача, крану і вантажівки, які зробили декілька ходок. Вивезення решти непотребу взяла на себе компанія Інтергал-Буд. Вони підігнали екскаватор і виділили два 30-тонні самоскиди, які працювали з ранку до вечора. Загалом вивезли не менше восьми машин бетонних уламків і сміття, — каже Олена Гузій.

Як пояснює активістка, нині є рішення екологічної комісії Київради про переведення ділянки на Калнишевського в статус зеленої зони. Комунальне підприємство Зеленбуд отримало доручення розробити проект скверу.

За інформацією Інтергал-Буд, в останні роки компанія на благодійних засадах вклала в екологічну інфраструктуру Києва близько 400 млн грн. З минулого року компанія втілює масштабну програму реконструкції парку Нивки — бруківкою виклали 2,5 тис. кв. м доріжок, невдовзі почнеться монтаж нових дитмайданчиків.

Інтергал-Буд також підтримує встановлення громадських прокатних велосипедних станцій Nextbike. А цьогоріч компанія приступить до очищення озера Корольок на Дарниці та озера в Гатному.