РФ должна понять, что последствия в случае ее военных авантюр будут болезненными — Кулеба

Украина нуждается не только в словесной поддержке, но и практической от стран-членов ЕС и НАТО. Об этом во время совместного брифинга с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, Россия должна понять, что последствия агрессии с ее стороны будут очень болезненными.

— Слов поддержки недостаточно. Я не сомневаюсь, что Эстония, Латвия и Литва готовы не только словом, но и делом поддержать Украину. Но я обратился к коллегам, чтобы они говорили с другими странами-членами ЕС и НАТО о необходимости практической поддержки Украины. Важно дать России понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными, — отметил Кулеба.

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Дмитрий Кулеба также добавил, что балтийские партнеры готовы к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, чтобы объединить международную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. По его словам, мир — на стороне Украины и международного права.

Накануне Дмитрий Кулеба уже говорил о том, что может наступить время, когда беспокойства Запада будет мало и Украине понадобится практическая поддержка от партнеров.

Поэтому уже сейчас нужно думать о том, какой она может быть в случае масштабного вооруженного обострения.