РФ повинна зрозуміти, що наслідки в разі її військових авантюр будуть болючими – Кулеба

Україна потребує не лише словесної підтримки, а й практичної від країн-членів ЄС та НАТО. Про це під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії та Литви повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, Росія повинна чітко зрозуміти, що наслідки агресії з її боку будуть дуже болючими.

– Слів підтримки недостатньо. Я не маю сумніву, що Естонія Латвія і Литва готові не лише словом, але й ділом підтримати Україну. Але я звернувся до колег, щоб вони говорили з іншими країнами-членами ЄС і НАТО про необхідність практичної підтримки України. Важливо дати Росії чітко зрозуміти, що наслідки у разі військових авантюр з її боку будуть дуже болючими, – зазначив Кулеба.

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Дмитро Кулеба також додав, що балтійські партнери готові до спільних дій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях, щоб об’єднати міжнародну підтримку України у протистоянні російській агресії. За його словами, світ – на боці України та міжнародного права.

Напередодні Дмитро Кулеба вже говорив про те, що може настати час, коли занепокоєння Заходу буде замало і Україні знадобиться практична підтримка від партнерів.

Тому вже зараз потрібно думати про те, якою вона може бути у разі масштабного збройного загострення.