Российские вооруженные формирования продолжают накапливать свою военную технику, нарушая линию отвода на Донбассе.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 269 единиц различного типа вооружения и военной техники, которые были размещены на оккупированной территории с нарушениями.

Также беспилотники ОБСЕ зафиксировали 11 самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика калибра 122 мм и 12 прицепных гаубиц Д-30 Лягушка калибра 122 мм возле Бугаевки. На полигоне вблизи Шимшиновкы — одну противотанковую пушку Рапира калибра 100 мм.

Значительное количество военной техники и вооружения обнаружили по линии отвода, но они находились за пределами выделенных мест хранения.

В частности, на полигоне возле Бугаевки — три зенитно-ракетных комплекса 9К35 Стрела-10, 24 танка (Т-64 — 13 ед., Т-72 — 11 ед.), а также пять минометов калибра 120 мм Сани.

Вблизи Мирного выявлены 21 танк Т-64, 8 самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика калибра 122 мм, 12 прицепных гаубиц Д-30 Лягушка, калибра 122 мм и четыре противотанковые пушки МТ-12 Рапира калибра 100 мм.

На полигоне возле Круглика — 23 танка (Т-64 — 21 ед., Т-72 — 2 ед.), а на полигоне вблизи Шимшиновкы — 11 танков Т-72 и самоходная артиллерийская пушка калибра 120 мм Нона-С. Еще 20 танков неустановленного типа зафиксировано на полигоне возле Тернового.

Практически на всех полигонах обнаружили бронированные машины — всего 113 единиц.

— Такими действиями вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать достигнутые Минские договоренности с целью дальнейшей дестабилизации ситуации безопасности вдоль всей линии разграничения, — заявили в штабе.

Также миссия ОБСЕ заявила о препятствовании работе со стороны боевиков. Факты глушения беспилотников зафиксировали над населенными пунктами Заиченко, Голубовка, Красный Лиман, Смелое, Новогригорьевка и Довгий. Также один раз ограничили свободу передвижения патруля ОБСЕ.

Обострение ситуации на Востоке Украины

С конца марта Россия начала сосредотачивать силы возле восточных границ Украины.

Кроме того, фиксируется обострение на Донбассе.

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