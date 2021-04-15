Якщо Росія перейде червону лінію, мають бути наслідки – Кулеба

Для України червоною лінією, яку не повинна переходити Росія, є державний кордон. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прес-конференції з очільниками МЗС Естонії, Литви і Латвії.

– Якщо Росія переходить червону лінію, якщо вона перетне кордон, то мають бути наслідки. Але усі дії зараз спрямовані на те, щоб демотивувати Росію від подальшого загострення ситуації, – заявив він.

Дмитро Кулеба також сподівається, що дипломатичні способи, зокрема сьогоднішній візит в Україну міністрів закордонних справ Естонії, Литви та Латвії, допоможуть запобігти ескалації ситуації на Донбасі.

Крім того, на думку очільника МЗС, завдяки спільним міжнародним зусиллям вдасться відновити територіальну цілісність України і повернути анексований Крим і тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Загострення на Донбасі

Напередодні спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що РФ накопичує техніку на Донбасі. Зокрема, 269 одиниць різного типу озброєння та військової техніки були розміщені на окупованій території з порушеннями.

Практично на всіх полігонах виявили броньовані машини – всього 113 одиниць. Також місія ОБСЄ заявила про перешкоджання роботі з боку бойовиків.