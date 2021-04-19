В 2021 году стоимость пасхальной корзины обойдется на 25,8% дороже, чем в прошлом году. Таким образом его стоимость составит около 780 грн.

Об этом свидетельствуют расчеты Института аграрной экономики. Отмечается, что в 2020 году минимальный набор продуктов стоил 620 грн.

В то же время домашняя пасха будет стоить около 120 грн за 1 кг. В магазинах цена уже приготовленной пасхи будет дороже, поскольку ее стоимость зависит от того, какие составляющие будут в выпечке.

Неожиданно дорогой составляющей праздничного корзины 2021 стали яйца — 38 грн за десяток. Это на 90% больше, чем в марте 2020 года.

Пасха 2021

Украинцы празднуют Пасху в 2021 году 2 мая. Однако еще не известно, как она пройдет — в онлайн-формате, как в прошлом году, или верующим все же позволят прийти на службу в церковь.

До 30 апреля на территории Украины действует адаптивный карантин. Согласно ему в некоторых регионах установили красный уровень эпидемической опасности, во время которого действуют строгие ограничения. Какие ограничения на Пасху 2021 могут действовать в Украине читайте на сайте Факты ICTV.