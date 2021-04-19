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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

На чверть дорожче, ніж торік: скільки коштуватиме великодній кошик 2021

У 2021 році вартість великоднього кошика обійдеться на 25,8% дорожче, ніж минулого року. Таким чином його вартість становитиме близько 780 грн.

Великдень, Пасха

Про це свідчать розрахунки Інституту аграрної економіки. Зазначається, що у 2020 році мінімальний набір продуктів коштував 620 грн.

Водночас домашня паска коштуватиме близько 120 грн за 1 кг. У магазинах ціна вже приготованої паски буде дорожчою, оскільки її вартість залежить від того, які складові будуть у випічці.

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Неочікувано дорогою складовою святкового кошика 2021 року стали яйця – 38 грн за десяток. Це на 90% більше, ніж у березні 2020 року.

Великдень 2021

Українці святкують Великдень у 2021 році 2 травня. Проте ще не відомо, як він пройде – в онлайн-форматі, як минулого року, чи вірянам все ж дозволять прийти на службу до церкви.

До 30 квітня на території України діє адаптивний карантин. Згідно з ним у деяких регіонах встановили червоний рівень епідемічної небезпеки, під час якого діють суворі обмеження. Які обмеження на Великдень 2021 можуть діяти в Україні читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Depositphotos

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