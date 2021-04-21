Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора судей КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должности судей Конституционного суда. 20 апреля он подписал соответствующий указ №167.

Согласно документу, в течение 10 дней глава Офиса президента Андрей Ермак должен подать предложения по поводу состава конкурсной комиссии.

Кроме того, Зеленский отменил указ президента от 4 октября 2017 № 306 О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины.