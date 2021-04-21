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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора судей КСУ

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должности судей Конституционного суда. 20 апреля он подписал соответствующий указ №167.

Согласно документу, в течение 10 дней глава Офиса президента Андрей Ермак должен подать предложения по поводу состава конкурсной комиссии.

Кроме того, Зеленский отменил указ президента от 4 октября 2017 № 306 О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины.

Источник: Офис президента

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