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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Зеленський створив конкурсну комісію для відбору суддів КСУ

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію для відбору кандидатів на посади суддів Конституційного суду. 20 квітня він підписав відповідний указ №167.

Відповідно до документа, протягом 10 днів очільник Офісу президента Андрій Єрмак повинен подати пропозиції щодо складу конкурсної комісії.

Крім того, Зеленський скасував указ президента від 4 жовтня 2017 року № 306 Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає президент України.

Джерело: Офіс президента

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