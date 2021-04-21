Зеленський створив конкурсну комісію для відбору суддів КСУ

Президент України Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію для відбору кандидатів на посади суддів Конституційного суду. 20 квітня він підписав відповідний указ №167.

Відповідно до документа, протягом 10 днів очільник Офісу президента Андрій Єрмак повинен подати пропозиції щодо складу конкурсної комісії.

Крім того, Зеленський скасував указ президента від 4 жовтня 2017 року № 306 Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає президент України.