НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского из-за коррупции в оборонке

НАБУ объявило Игоря Гладковского в розыск. Его обвиняют в коррупционных схемах в оборонной сфере.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАБУ.

Игорь Гладковский — сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и один из восьми фигурантов по делу Оптимумспецдеталь.

— Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, — отметили в НАБУ.

Гладковского вызвали в САП на 16 апреля, однако он не пришел. Также его потом еще дважды вызывали 20 и 21 апреля, но он так и не появился.